Nuovo stadio in città parte l' iter per la realizzazione

Il Comune di Pordenone ha ufficialmente avviato la procedura per la costruzione di un nuovo stadio in città. È stato dato il via all’iter burocratico necessario per avviare i lavori, segnando un primo passo concreto in questa direzione. La decisione arriva dopo le fasi preliminari di valutazione e pianificazione, e ora si procederà con le varie autorizzazioni richieste per l’avvio dei lavori.

Il Comune di Pordenone compie un primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo stadio comunale. È stato affidato alla ditta Archest e all'architetto Gian Luca Bortolin l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali, documento che dovrà definire forma.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Nuovo stadio Arechi a Salerno, partono i lavori di demolizione della Curva Nord Notizie correlate Leggi anche: Stadio Flaminio, la Lazio invia il dossier al Comune di Roma: parte l’iter Sala parte al contrattacco: "Non sono un passacarte. Sì al nuovo stadio in città"Rivendica con forza il via libera al progetto del nuovo stadio a San Siro, difende l’operato del Comune e dei suoi dirigenti e alla fine quasi urla,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuovo stadio in città, parte l'iter per la realizzazione; M5S: Nuovo stadio opera fondamentale per la città, Menchetti non ci rappresenta da oltre quattro anni; Nuovo stadio opera fondamentale per la città; Menchetti non rappresenta il movimento da oltre quattro anni; Nuovo stadio di Cagliari, respinta in Consiglio la proposta della minoranza: no all'uso diretto del Comune per i Grandi Eventi. Stadio, immediato via ai lavori. Con il calcio eventi e concerti. Una via amaranto dal centroL’architetto Fayer racconta: Parcheggi sì, ma studiato per spostamenti a piedi dalla città all’impianto. Una bella piazza fuori, le partite convivranno con il cantiere. Aumenterà le presenze al mer ... lanazione.it Arezzo, l'incubo è finito: è Serie B dopo 19 anni. Tra stelle da calciomercato e il sogno del nuovo stadioL'Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: battuta la Torres, è sorpasso decisivo sull'Ascoli. Scopri i protagonisti della promozione, il calciomercato e il progetto del nuovo stadio da 35 milioni ... sport.virgilio.it Taranto, il presidente Ladisa tra playoff, futuro e nuovo stadio: le dichiarazioni a 'Rossoblu' https://tinyurl.com/2cb5w4rk - facebook.com facebook Sì farà mai questo nuovo stadio di #Milan e #Inter x.com