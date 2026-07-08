Nuovi attacchi Usa-Iran che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati

Questa notte si sono verificati nuovi bombardamenti tra USA e Iran, che hanno infranto il cessate il fuoco entrato in vigore ad aprile. Nonostante le dichiarazioni di un ex presidente sulla fine della tregua, i colloqui tra le parti sembrano continuare. Le azioni militari hanno riacceso le tensioni e rischiano di complicare ulteriormente le trattative in corso.

I bombardamenti di questa notte rompono il cessate il fuoco entrato in vigore ad aprile. Nonostante le frasi di Trump sulla fine della tregua, i colloqui non sembrano essersi interrotti. Già stanotte funzionari americani hanno specificato ai media che “sono ancora in corso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Attacco Usa all'Iran: cosa succede ora

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