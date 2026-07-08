Nuova Y10 | ritorna il marchio Autobianchi o sarà una Lancia?

Una versione restomod della storica Lancia Y10 potrebbe tornare sul mercato con il marchio Autobianchi o Lancia. La vettura, nota per aver innovato il segmento delle utilitarie di lusso, misura meno di 3,40 metri e presenta un coefficiente aerodinamico di 0,31. È stata riconosciuta come un’auto che ha unito compattezza e soluzioni di alta gamma, introducendo un concetto di utilitaria raffinata e di lusso.

Un restomod moderno della mitica AutobianchiLancia Y10 è un’idea pazzesca. Parliamo dell’auto che ha inventato il concetto di “utilitaria snob” e di lusso, condensando in meno di 3,40 metri un’aerodinamica da record per l’epoca ($Cx$ 0,31) e soluzioni da berlina di alta gamma. Per farne una reinterpretazione odierna (sulla scia di operazioni come quelle di Kimera o Amos, ma applicate a una “pocket chic”), bisognerebbe lavorare millimetricamente sui suoi tratti iconici, estremizzandone la tecnologia e la cura costruttiva. Ecco come potrebbe essere configurata la “Y10 Restomod”. Esterni: Geometria Tagliente e il Mitico Portellone. Il design originale giocava sul contrasto tra un frontale inclinato e la celebre coda tronca. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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