Durante i campionati italiani ragazzi di nuoto artistico a Riccione, i giovani atleti del club fiorentino hanno ottenuto risultati di rilievo. La squadra ha conquistato piazzamenti di prestigio, dimostrando una buona performance nella competizione. I risultati sono stati ottenuti in diverse categorie, con alcune esibizioni che si sono distinte per tecnica e precisione. La partecipazione ha visto coinvolti numerosi giovani talenti, che si sono confrontati con altri atleti provenienti da varie regioni italiane.

Doppio risultato di prestigio per la Rari Nantes Florentia ai campionati italiani ragazzi di nuoto artistico che si sono svolti a Riccione. Il fiore all’occhiello della squadra gigliata è stato Pier Paolo Loew che, dopo essersi piazzato ottavo nelle fasi eliminatorie, ha chiuso al sesto posto la finale del ‘solo’ confermandosi tra i migliori interpreti della specialità al termine di una prova di grande qualità tecnica, carattere e presenza in acqua. Piazzamento, questo, al quale ha fatto seguito la quinta piazza ottenuta nel ‘duo misto’ in coppia con la compagna biancorossa Amélie Galardi: due risultati di valore assoluto che in un contesto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto artistico - Nei campionati italiani ragazzi piazzamenti di livello per i portacolori del club fiorentino. Rari Nantes, piazzamenti di prestigio a Riccione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

We Had ONE Hour to Learn Olympic Artistic Swimming! Who Will Win the Final Performance

Notizie e thread social correlati

Nuoto paralimpico, il Rari Nantes Romagna brilla ai Campionati italiani: tre ori e un argentoLa Rari Nantes Romagna ha conquistato tre medaglie d’oro e un argento ai Campionati italiani di nuoto paralimpico.

Pattinaggio. Piazzamenti di prestigio a Misano per le atlete bondenesiLe atlete di Bondenese hanno ottenuto piazzamenti di rilievo al Memorial Filippini e Dall’Acqua, disputato a Misano Adriatico dall’2 all’11 giugno.

Temi più discussi: Nuoto artistico, doppio risultato nazionale per la Rari Nantes Florentia; Nuoto: la 2° mattinata di finali al 7 Colli: Giornata conclusiva con 9 tosani in finale; chiufiamo a 9 medaglie.; Nuoto, Virtus Buonconvento conferma il titolo regionale nella categoria Esordienti A; OUI FLORENTIA: CINQUE ATLETI AGLI EUROPEI DI PARIGI, È LA SECONDA SOCIETÀ CIVILE PIÙ RAPPRESENTATA D’ITALIA.

Campionati italiani master di nuotoBene Antonio D’Aria in forza alla Rari Nantes. A lui il titolo M55 nei 1.500 metri in vasca lunga. msn.com

Nuoto artistico, Savona sempre in vettaÈ ancora una volta prima tra le società la Rari Nantes Savona, al termine dei Campionati Assoluti primaverili di Nuoto Artistico che si sono disputati a Cuneo nel fine settimana. Ottiene sette ... rainews.it