Novara laboratorio per la droga in casa | la Polizia sequestra quasi 5 kg di cocaina

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia di Stato ha sequestrato 4,8 kg di cocaina in un laboratorio domestico e arrestato tre persone. L’operazione si è svolta tra le province di Novara e Ferrara, scoprendo un traffico di stupefacenti gestito da cittadini colombiani. Durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti e attrezzature utilizzate per il confezionamento. L’indagine ha portato all’arresto dei sospetti coinvolti nel traffico di droga.

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Tre arresti e 4,8 kg di cocaina sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Novara e Ferrara, che ha portato alla scoperta di un traffico di stupefacenti gestito da cittadini colombiani. L’azione, svolta in sinergia tra le due questure, è stata finalizzata a contrastare l’introduzione e la lavorazione di droga sul territorio italiano. Operazione congiunta tra Novara e Ferrara Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 1 luglio, quando gli agenti delle Squadre Mobili di Novara e Ferrara hanno arrestato tre cittadini colombiani trovati in possesso di una notevole quantità di cocaina pura, pari a 4,8 kg con un grado di purezza del 90%. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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