Novak Djokovic è ancora qui

Novak Djokovic ha vinto il suo quarto di finale a Wimbledon dopo una partita durata più di cinque ore. A 39 anni, il tennista ha superato un avversario in cinque set, con i punteggi 7-6, 5-7, 6-4, 6-7 e 4-6. La semifinale si disputerà martedì sera contro il giocatore italiano. La partita si è conclusa con Djokovic che ha mantenuto la sua posizione nel torneo.

Anzi lì, a Wimbledon: a 39 anni ha vinto un quarto di finale durato più di cinque ore, e in semifinale giocherà contro Jannik Sinner Martedì sera il tennista serbo Novak Djokovic ha eliminato in cinque set (7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6) il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Wimbledon, uno dei quattro tornei del Grande Slam e l’unico che si gioca su erba. Venerdì 10 luglio giocherà in semifinale contro Jannik Sinner. Djokovic ha 39 anni e ha vinto una partita durata più di cinque ore, in cui il primo, il terzo e il quinto set sono terminati al tie-break. È stata una partita equilibratissima ed estenuante, fisicamente e mentalmente: in tutto Djokovic ha vinto 189 punti, contro i 185 di Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Year Novak Djokovic Broke Tennis

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