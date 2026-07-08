Un giocatore italiano ha raggiunto le semifinali di Wimbledon, eliminando gli avversari Cobolli e Paolini. La sua presenza in semifinale si aggiunge alle recenti performance di altri tennisti nazionali, mentre gli altri due contendenti sono usciti dal torneo. La partita decisiva si svolgerà nelle prossime ore, con il pubblico che attende di scoprire chi avanzerà alla finale.

Fuori Cobolli, fuori Paolini. In semifinale a Wimbledon approda dunque solo Sinner. Vi do subito un argomento da usare con gli hater che si stanno già scatenando contro Flavio sui social e nei commenti online: il 5 giugno 2018 Marco Cecchinato sconfisse Novak Djokovic per raggiungere la semifinale del Roland Garros, oggi Nole è uno che a quasi quarant’anni è in gara per vincere il venticinquesimo slam mentre il palermitano deve arrabattarsi nei Challenger. Dunque, nessun panico, una sconfitta nei quarti di finale (seppure quasi umiliante: 6-3 7-6 6-0) ci sta: bisogna però che il ragazzo del TC Parioli lavori su sé stesso per evitare che questi passaggi a vuoto si rivelino delle Caporetto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Non sparate sul povero Flavio (né su Jasmine)

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