Non solo Gimenez e Leao Mondiale flop anche per Jashari | il Milan in Usa non brilla

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mondiale 2026, anche il difensore del Milan ha avuto una performance negativa, contribuendo a un risultato deludente per la squadra. La squadra italiana ha raccolto poche vittorie durante la trasferta negli Stati Uniti e ha mostrato difficoltà in diversi incontri. La partecipazione ai Mondiali si sta rivelando deludente per i calciatori del Milan, con alcune assenze e prestazioni sottotono. La situazione attuale ha portato a un clima di tensione all’interno del club.

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Mentre il Mondiale 2026 entra nella sua fase caldissima, a Casa Milan l'aria si fa decisamente pesante. Il bilancio per i colori rossoneri è infatti a dir poco agrodolce: se da un lato il club può vantare ben 5 giocatori qualificati ai quarti di finale su 11 partiti per il torneo (Saelemaeker, De Winter, Rabiot, Maignan e Jashari), dall'altro le notizie arrivate dagli Stati Uniti non fanno certo sorridere il nuovo tecnico Amorim, che tra infortuni pesanti, delusioni sul campo e spinosi nodi di mercato si trova a gestire una rosa ammaccata e svalutata proprio alla vigilia del raduno estivo., Le notizie peggiori arrivano dal fronte medico: Christian Pulisic è fuori causa dopo l'eliminazione dei suoi Stati Uniti contro il Belgio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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