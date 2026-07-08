All'età di 40 anni, un uomo di Angri è morto improvvisamente. La sua scomparsa ha colpito amici e familiari, che ricordano la sua bontà e i valori sani. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva, sottolineando il legame forte che aveva con chi gli era vicino. La sua vita, ricca di amore e generosità, rimarrà impressa nei ricordi di chi lo ha incontrato.

. Improvvisamente all’età di 40 anni si è spenta la cara esistenza di Alfonso Contino, di Angri, un ragazzo d’oro, di sani principi, ricorderemo per sempre l’amore e il bene che hai donato tutti i giorni della vita. La tua essenza e il tuo ricordo sopravviveranno nella memoria di quanti ti hanno conosciuto e amato. Hai vissuto come una stella cadente: hai attraversato il nostro cielo troppo in fretta, ma la tua scia luminosa non si spegnerà mai. Il tuo sorriso, la tua luce, la tua voglia di vivere rimarranno per sempre accesi nei nostri cuori. Ci hai lasciato troppo presto, la tua giovinezza, la tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessuno muore sulla terra, finché vive nel cuore di chi resta… GRAZIE!!! riding fest

Notizie e thread social correlati

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”. In centinaia per i funerali di Nicolò e GabrieleA Seravezza si sono svolti i funerali di Nicolò e Gabriele, con centinaia di persone presenti.

Il Sud si svuota? Ventrella: non raccontiamo solo chi parte, ma chi torna, chi resta e chi crea. Vi dico come trovare il lavoro che c’è!Il Sud sta vivendo un processo di spopolamento, con un invecchiamento della popolazione e una fuga di giovani e laureati.

Argomenti più discussi: Pitti Anna Maria Soldi Giuseppe; Il glifosato di Bayer non muore mai e concima Ruveon; Bari, clochard trovato morto a Japigia: aveva 41 anni; Flavio Cobolli non muore mai! Rimonta da libro cuore su Khachanov e ancora ottavi a Wimbledon.

#VoceEDelizia 16/6 Il sogno permette a chiunque di sopravvivere. Chi sogna non muore mai, perché non dispera mai. Sognare significa sperare. Joël Dicker - Nato oggi - Scrittore svizzero Art Evgeniy Monahov x.com