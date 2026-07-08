non lo devi salvare tu

Una donna ha raccontato di aver cercato di ridurre la tensione tra suo padre e il suo genitore, sedendosi accanto a lui nei momenti difficili. Ha detto di essere stata la figlia femmina che sua madre non aveva avuto e di aver cercato di far apprezzare le piccole gioie quotidiane durante i periodi più complicati. La testimonianza si concentra sui tentativi di mediazione e sul ruolo di figlia nel tentativo di alleviare i conflitti familiari.

«Stemperavo la tensione quando si scontrava con il padre. Ero la figlia femmina che sua madre non aveva avuto. Nei giorni bui mi sedevo accanto a lui e mi sforzavo di fargli apprezzare le nostre piccole gioie quotidiane. Ancora una volta avevo seguito il manuale della fidanzata perfetta. Non avevo capito che quel manuale avrei dovuto buttarlo dal balcone» Nata a Salerno nel 1995, dopo diverse esperienze all’estero ha scelto di tornare a vivere in Italia, dove adesso insegna inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Ama scrivere, leggere e viaggiare. Tra gennaio e febbraio 2022 avevo ventisei anni ed ero ridotta a un singhiozzo ambulante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le spiagge sono come i musei: se vuoi salvare qualcosa di bello devi proteggerlo, limitare gli accessi e, in alcuni casi, anche pagare un biglietto! @OfficialTozzi intervistato per Il Messaggero. x.com

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