Non fanno correre i cavalli per proteggerli | ecco cosa ha visto Whoopi Goldberg da Palazzo Chigi Zondadari

Da screenworld.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Whoopi Goldberg ha visitato Palazzo Chigi Zondadari, dove ha osservato che i cavalli non vengono fatti correre per proteggerli. La star di Hollywood ha espresso questa opinione durante il suo soggiorno a Siena, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La visita è avvenuta in un contesto di relax, lontano da impegni pubblici, e Goldberg si è mostrata interessata alle tradizioni locali legate ai cavalli. La notizia è stata riportata da testimoni presenti durante la visita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando una leggenda di Hollywood sceglie Siena come meta delle proprie vacanze, ogni dettaglio assume un sapore particolare. E se quella leggenda decide di raccontare ai suoi oltre due milioni di follower l’esperienza vissuta in Piazza del Campo durante uno degli eventi più iconici della tradizione italiana, il risultato è un cortocircuito culturale affascinante che mescola stelle del cinema e terra battuta, red carpet e fazzoletti contradaioli. Whoopi Goldberg, indimenticabile protagonista di pellicole che hanno segnato intere generazioni come Ghost e Sister Act, ha scelto la Toscana come destinazione per immergersi in quella che lei stessa considerava un’esperienza imperdibile: assistere dal vivo al Palio di Siena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cavalli in fuga a Roma, il comandante dei vigili: «Colpa di 4 stolti, domani sfileremo a testa alta»

Video Cavalli in fuga a Roma, il comandante dei vigili: «Colpa di 4 stolti, domani sfileremo a testa alta»

Notizie e thread social correlati

“Non fanno correre i cavalli per proteggerli”: Whoopi Goldberg commentatrice d’eccezione del Palio di Siena, così spiega i retroscena dell’evento ai suoi follower sui socialWhoopi Goldberg ha condiviso sui social di essere a Siena, spiegando che il Palio di quest'anno non si è svolto a causa della pioggia.

Leggi anche: Palazzo Chigi Zondadari. Le "trame" di Uchino

Temi più discussi: Non fanno correre i cavalli per proteggerli: Whoopi Goldberg commentatrice d'eccezione del Palio di Siena, così spiega i retroscena dell'evento ai suoi follower sui social; Non fanno correre i cavalli per proteggerli: Whoopi Goldberg commentatrice d’eccezione del Palio di Siena, così spiega i retroscena dell’evento ai suoi follower sui social; Non fanno correre i cavalli per proteggerli: Whoopi Goldberg commentatrice d’eccezione del Palio di Siena, così spiega i retroscena dell’evento ai suoi follower sui social; Palio di Siena, c’è anche Whoopi Goldberg: l’attrice presente a Piazza del Campo.

whoopi goldberg da non fanno correre iNon fanno correre i cavalli per proteggerli: Whoopi Goldberg commentatrice d’eccezione del Palio di Siena, così spiega i retroscena dell’evento ai suoi follower sui ...La star premio Oscar, ospite a Palazzo Chigi Zondadari, racconta ai suoi 2 milioni di follower il rito della terra battuta e il rinvio della corsa ... ilfattoquotidiano.it

whoopi goldberg da non fanno correre iIl reportage sul tufo bagnato e la cena nel palazzo settecentesco - 2/3La star premio Oscar, ospite a Palazzo Chigi Zondadari, racconta ai suoi 2 milioni di follower il rito della terra battuta e il rinvio della corsa ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web