Non fanno correre i cavalli per proteggerli | ecco cosa ha visto Whoopi Goldberg da Palazzo Chigi Zondadari

Whoopi Goldberg ha visitato Palazzo Chigi Zondadari, dove ha osservato che i cavalli non vengono fatti correre per proteggerli. La star di Hollywood ha espresso questa opinione durante il suo soggiorno a Siena, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La visita è avvenuta in un contesto di relax, lontano da impegni pubblici, e Goldberg si è mostrata interessata alle tradizioni locali legate ai cavalli. La notizia è stata riportata da testimoni presenti durante la visita.

Quando una leggenda di Hollywood sceglie Siena come meta delle proprie vacanze, ogni dettaglio assume un sapore particolare. E se quella leggenda decide di raccontare ai suoi oltre due milioni di follower l’esperienza vissuta in Piazza del Campo durante uno degli eventi più iconici della tradizione italiana, il risultato è un cortocircuito culturale affascinante che mescola stelle del cinema e terra battuta, red carpet e fazzoletti contradaioli. Whoopi Goldberg, indimenticabile protagonista di pellicole che hanno segnato intere generazioni come Ghost e Sister Act, ha scelto la Toscana come destinazione per immergersi in quella che lei stessa considerava un’esperienza imperdibile: assistere dal vivo al Palio di Siena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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