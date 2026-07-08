Non è soltanto un bell’esame | è una crescita

Sara ha ottenuto il massimo dei voti, 100, durante l’esame finale del liceo linguistico Marconi. Si tratta di più di un semplice risultato scolastico, rappresenta anche il percorso compiuto per arrivare a quel traguardo. L’esame, infatti, non misura solo le conoscenze acquisite, ma anche la crescita personale e il cammino fatto fino a quel momento. Tra i diplomati, Sara si distingue per il risultato raggiunto.

di Lorella Carimali* Ci sono esami che non misurano soltanto ciò che si sa, ma raccontano quanta strada si è percorsa per arrivare fin lì. Tra i diplomati del liceo linguistico Marconi c’è Sara che ha conquistato il massimo dei voti: 100. Un risultato importante, certo, ma soprattutto il punto di arrivo di un cammino costruito giorno dopo giorno, con impegno, fiducia e una comunità scolastica capace di accompagnarla senza mai sostituirsi a lei. La studentessa, con un Piano educativo individualizzato, ha affrontato l’Esame di Maturità condividendo la stessa emozione e la stessa responsabilità dei compagni: le due prove scritte, il tempo dell’attesa prima della consegna, il colloquio orale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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