Non è la solita mostra | a Roma torna il festival dove il riciclo diventa spettacolo

A Roma torna il festival “Fai la Differenza, c’è. Alla Ricerca della Sostenibilità” dall’11 luglio al 15 ottobre, alla sua settima edizione. La manifestazione si concentra sulla creatività legata al riciclo, con eventi che uniscono arte, ambiente e inclusione sociale. La mostra si distingue per il suo approccio coinvolgente e divertente, promuovendo pratiche sostenibili attraverso l’uso di materiali riciclati e iniziative pubbliche. La rassegna si svolge in diverse location della città, offrendo un calendario ricco di attività.

La sostenibilità può essere creativa, coinvolgente e persino divertente. È questa la filosofia di “Fai la Differenza, c’è. Alla Ricerca della Sostenibilità”, il festival che dall’ 11 luglio al 15 ottobre torna a Roma con la sua settima edizione e un calendario ricco di eventi dedicati all’ambiente, all’arte e all’inclusione sociale. Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura nell’ambito di Roma Creativa 365, il festival trasformerà diversi luoghi della città in spazi di incontro dove riflettere sul futuro del pianeta attraverso mostre, laboratori, installazioni artistiche e workshop aperti a tutti. Si parte da Euroma2 con un weekend di eventi gratuiti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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