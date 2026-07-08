Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà di un edificio in lungarno Serristori contro il diniego ai parcheggi interrati. La decisione riguarda una richiesta di autorizzazione per realizzare 26 posti auto nel sottosuolo, sotto un edificio all’angolo con via Lupo, destinato a ospitare una galleria d’arte e uffici. La stessa richiesta era stata già respinta dal Tar. La zona interessata è inserita in un’area riconosciuta come patrimonio Unesco.

FIRENZE Il Consiglio di Stato dice no ai parcheggi interrati di lungarno Serristori. Un altro diniego, dopo quello del Tar, alla previsione della proprietà dell’immobile - Villa San Giorgio Srl - alla Scia con cui, sotto l’edificio all’angolo con via Lupo che ospiterà una galleria d’arte (e uffici), di realizzare 26 posti auto nel sottosuolo. L’opera non s’ha da fare perché, come obiettato dal Comune, l’intervento è ubicato all’interno dell’area Unesco, il cui regolamento non consente la realizzazione di parcheggi stanziali e pertinenziali per immobili che non abbiano uso residenziale. L’immobile di lungarno Serristori insiste anche in una zona a vincolo archeologico (gli scavi sarebbero stati seguiti da un archeologo) e classificata geologicamente con magnitudo idraulica "molto severa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - No al park interrato in area Unesco

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Villa con parco a Valenza

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