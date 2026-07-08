New Balance ha presentato la nuova sneaker 1890A in versione pitonata, caratterizzata da una tomaia con stampa a motivi di pelle di pitone. La scarpa combina elementi di design classico con dettagli moderni, risultando in un modello ibrido. La produzione e le caratteristiche tecniche della sneaker non sono state ancora comunicate. La presentazione ufficiale è stata annunciata attraverso canali di comunicazione dell’azienda, senza ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche o sulla disponibilità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La New Balance 1890A, probabilmente la sneaker più stravagante di sempre, si presenta ora con un look in versione pitonata. Quando la New Balance 1890A ha fatto la sua prima apparizione nel 2025, il modello ha suscitato numerose discussioni: è una sneaker? Un mocassino? O forse una stringata? La risposta, in realtà, potrebbe essere: è un po’ di tutto. Ora, l’ibrido probabilmente più insolito del marchio di Boston si presenta nella sua versione più assurda di sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - New Balance lancia la 1890A in versione pitonata: sarà questa la prossima sneaker ibrida da record?

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New balance 1890a

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