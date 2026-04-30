New Balance lancia la nuova 992 Made in USA una sneaker leggendaria per l' estate

Una nuova versione della sneakers 992, prodotta negli Stati Uniti, è stata presentata recentemente da un noto marchio di scarpe sportive. La scarpa, considerata un modello leggendario, è stata pensata per la stagione estiva. Sul sito di riferimento, tutti i prodotti sono selezionati dai redattori, e l'acquisto tramite i link affiliati può generare una commissione per l'editore.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. New Balance 992 “Sea Stone”: era da tanto che non vedevo una dad sneaker così bella. New Balance dimostra, con il lancio accuratamente pianificato della 992, un mix di tempismo, sensibilità stilistica e la giusta dose di nostalgia. Per la primavera del 2026, infatti, l'amata silhouette riceve un aggiornamento che unisce tutto quanto ci si aspetta oggi da una sneaker moderna, senza perdere il suo DNA. La sneaker retrò di New Balance è una dichiarazione di stile.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - New Balance lancia la nuova 992 Made in USA, una sneaker leggendaria per l'estate New Balance 992 Made in USA Purple Fuschia Notizie correlate Leggi anche: New Balance Sneaker ‘made In Uk 991v2’: Caratteristiche e… Leggi anche: New Balance Sneaker ‘2002’: Qualità e prezzo Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: New Balance lancia la nuova 992 Made in USA, una sneaker leggendaria per l'estate; New Balance lancia la Made in USA 992 nella nuova colorazione Sea Stone/Green Apple/Maize; New Balance lancia la grintosa TF100 nelle nuove colorazioni Dark Brown e Black; Le scarpe più veloci (e dei record) della Maratona di Londra. Il match contro i Grifoni sabato 2 maggio alle 20,45 alla New Balance Arena. Hien, recuperato, «insidia» Djimsiti al centro della difesa. - facebook.com facebook