Le qualificazioni alla prossima Champions League sono iniziate questa settimana, anche se il Mondiale è ancora in corso. Nessuno se n’è accorto, ma le partite di qualificazione sono già in corso, segnando l’inizio ufficiale della nuova edizione della competizione europea. La fase si svolge parallelamente al torneo mondiale, senza interruzioni, e coinvolge diverse squadre che cercano di ottenere un posto nella fase a gironi.

Con il Mondiale ancora in corso, in Europa è già tempo di Champions League. Da questa settimana sono iniziate le qualificazioni alla prossima edizione della competizione. Sono 29 le squadre già certe di un posto nel girone unico, a cui si aggiungeranno le 7 provenienti dalle qualificazioni. Il percorso prevede tre turni, seguiti dagli spareggi, e si concluderà il 26 agosto. A Nyon, il giorno successivo è in programma il sorteggio: in quell’occasione Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno le rispettive avversarie. Al momento i nerazzurri sono in prima fascia, i giallorossi in seconda, la squadra di Allegri in terza e il gruppo di Fabregas in quarta fascia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nessuno se n'è accorto, ma la Champions è già iniziata: la situazione delle tre coppe europee

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