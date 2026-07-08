Il profumo del tartufo nero torna a conquistare Montopoli. Dopo il successo delle prime iniziative, entra nel vivo il progetto "Nero a Montopoli", promosso dal Comune insieme all’Associazione Culturale Arco di Castruccio per trasformare una delle eccellenze del territorio in un motore di promozione culturale, turistica ed enogastronomica. Le passeggiate "Sulle tracce del tartufo nero", sia diurne che notturne, hanno richiamato numerosi partecipanti, così come la serata inaugurale "Nero a tavola – Vino e cibo". Ora il calendario propone un nuovo appuntamento: giovedì 16 luglio, alle 19.30, la terrazza dell’Hotel Quattro Gigli ospiterà una serata dedicata ai sapori del tartufo nero con show cooking, degustazioni, musica dal vivo e attività per i più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nero a Montopoli". Ecco sapori e territorio. La rassegna nel vivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cinema, teatro e sapori del territorio: torna a Carosino la rassegna “Visioni di… Vino”La terza edizione della rassegna “Visioni di… Vino” inizierà giovedì 25 giugno a Carosino.

Leggi anche: Musica dal vivo e sapori del territorio: tornano gli aperitivi al Bar Convivium della Sacra di San Michele

Argomenti più discussi: Nero a Montopoli. Ecco sapori e territorio. La rassegna nel vivo; Il tartufo nero protagonista dell'estate di Montopoli.

Nero a Montopoli. Ecco sapori e territorio. La rassegna nel vivoIl profumo del tartufo nero torna a conquistare Montopoli. Dopo il successo delle prime iniziative, entra nel vivo il progetto Nero a Montopoli, promosso dal Comune insieme all’Associazione Cultural ... lanazione.it

Nero a Montopoli. Camminata in notturna con oltre cento personeMONTOPOLIProsegue con successo Nero a Montopoli, progetto promosso dal Comune di Montopoli e dall’associazione Arco di Castruccio per valorizzare il tartufo nero, il territorio e le eccellenze ... lanazione.it