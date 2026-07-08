Nell’area confiscata alla mafia la cittadella dell’autismo

Notizia in breve

Su un terreno sottratto alla criminalità organizzata verrà realizzata una cittadella dedicata all’autismo. Il progetto, chiamato Aut Evolution, prevede la creazione di un centro specializzato nella zona di via Primo Maggio a Concorezzo. L’area confiscata sarà trasformata in un polo dedicato alle persone con autismo, con strutture e servizi dedicati. La realizzazione del progetto mira a offrire supporto e inclusione alle persone con fragilità.