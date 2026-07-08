Nell’area confiscata alla mafia la cittadella dell’autismo
Su un terreno sottratto alla criminalità organizzata verrà realizzata una cittadella dedicata all’autismo. Il progetto, chiamato Aut Evolution, prevede la creazione di un centro specializzato nella zona di via Primo Maggio a Concorezzo. L’area confiscata sarà trasformata in un polo dedicato alle persone con autismo, con strutture e servizi dedicati. La realizzazione del progetto mira a offrire supporto e inclusione alle persone con fragilità.
Una futura cittadella per autistici nascerà su un’area sottratta alla criminalità organizzata. È il cuore pulsante di Aut Evolution, l’ambizioso progetto che ridisegnerà la zona di via Primo Maggio a Concorezzo, trasformando un patrimonio confiscato alla mafia in un polo d’eccellenza dove la fragilità si fa risorsa. Il piano verrà svelato nel dettaglio alla cittadinanza venerdì alle 20.45, durante un incontro pubblico nella sala Rappresentanza del Comune in piazza della Pace. La serata, che vedrà gli interventi del sindaco Mauro Capitanio, Lorenzo Frigerio (referente regionale di Libera), Fabio Terraneo (sodalizio Il Mosaico) ed Efrem Fumagalli (presidente di Cascina San Vincenzo), aprirà il sipario su questo spazio aperto al territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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