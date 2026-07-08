Nella finale nazionale Ipa Aerial Arts Gym & Tonic strappa applausi con Virginia Vaccari e Gemma Govoni

Notizia in breve

Nella finale nazionale di IPA Aerial Arts, le atlete di Gym & Tonic hanno ottenuto riconoscimenti. La competizione si è svolta nei giorni scorsi ed era valida per la qualificazione ai Campionati del Mondo. Le atlete ferraresi Virginia Vaccari e Gemma Govoni hanno ricevuto applausi per le loro performance. La gara ha visto partecipanti da diverse regioni e si è concentrata sulle discipline aeree.