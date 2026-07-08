Nella finale nazionale Ipa Aerial Arts Gym & Tonic strappa applausi con Virginia Vaccari e Gemma Govoni
Nella finale nazionale di IPA Aerial Arts, le atlete di Gym & Tonic hanno ottenuto riconoscimenti. La competizione si è svolta nei giorni scorsi ed era valida per la qualificazione ai Campionati del Mondo. Le atlete ferraresi Virginia Vaccari e Gemma Govoni hanno ricevuto applausi per le loro performance. La gara ha visto partecipanti da diverse regioni e si è concentrata sulle discipline aeree.
Grande successo per le atlete ferraresi alla finale nazionale IPA Aerial Arts, prestigiosa competizione dedicata alle discipline aeree, disputatasi nei giorni scorsi e valida per la qualificazione ai Campionati del Mondo. La Gym&Tonic di Ferrara, guidata dall’insegnante e coreografa Irene Forlani, ha preso parte alla manifestazione con quattro esibizioni di cerchio aereo: i singoli di Cecilia Ferraro e Matilde Zerbo, e i duo composti da Virginia VaccariGemma Govoni e Sara FioriniMatilde Mantovani. Ad affiancare la spedizione ferrarese anche Le Palestre 2.3 di Bondeno, guidata da Margherita Melara, che ha presentato il duo di tessuti aerei formato da Alice Fornasari e Marta Ceramelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
A Spectacular and Extraordinary Thing: Six Exceptionally Strange Close Encounters of the Second Kind
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