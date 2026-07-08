’Ndrangheta Cosa Nostra e Camorra la nuova mafia trasversale tra Milano e Varese

Un’indagine della Dda di Milano e dei carabinieri ha ricostruito un sodalizio unito e stabile tra diverse organizzazioni mafiose, tra Milano e Varese. Dal rapporto emerge che nel gruppo convergono soggetti di diversa provenienza criminale, alcuni senza precedenti collegamenti con le mafie tradizionali. L’inchiesta Hydra ha identificato questa rete trasversale, composta anche da partecipi privi di un passato criminale mafioso.

Dall’inchiesta Hydra della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo «è emersa la formazione di un sodalizio unitario, stabile e trasversale, nel quale convergono soggetti di diversa matrice mafiosa e partecipi privi di storici collegamenti con tali organizzazioni. La convergenza di interessi tra i sodali e l’apporto, da parte di taluni, del proprio retaggio mafioso non costituiscono dati alternativi, ma elementi che si integrano reciprocamente e danno luogo a tale forma associativa, capace di sommare la forza derivante dalle mafie tradizionali con quella prodotta da una struttura flessibile, trasversale e orientata alla massimizzazione dei profitti». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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La Ndrangheta Superò la Cosa Nostra — Ma Nessuno Se Ne Accorse (Calabria)

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