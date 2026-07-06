Questa che inizia oggi sarà una settimana decisiva per il futuro e la completa ristrutturazione del calcio italiano. Giovanni Malagò, eletto Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) lo scorso 22 giugno, ha già anticipato in Consiglio Federale come ogni momento sia quello buono, da qui a venerdì, per annunciare il nome del nuovo Direttore Tecnico della Nazionale Italiana. Una mossa strategica per dare un segnale immediato di cambiamento a tutto il movimento azzurro. La proposta a Paolo Maldini: i dettagli dell'offerta della FIGC. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come Malagò aspetti, con estrema trepidazione, una risposta definitiva da parte di Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Malagò in trepida attesa per la risposta di Maldini: diventerà DT della Nazionale o no?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malagò stringe i tempi: "Entro una settimana avremo il dt e il ct della Nazionale. Su Maldini... "Il presidente della Figc ha dichiarato che entro una settimana sarà annunciato il nuovo direttore tecnico e il commissario tecnico della Nazionale.

Malagò rifà la Nazionale: Maldini dt ma solo a due condizioni, Mancini in vantaggio su ConteIl nuovo presidente della federazione punta a cambiare la guida tecnica della nazionale, con un ex giocatore o allenatore di rilievo e con esperienza...