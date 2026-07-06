Malagò in trepida attesa per la risposta di Maldini | diventerà DT della Nazionale o no?
Nella settimana che si apre, si attende la risposta di Maldini sulla candidatura a direttore tecnico della Nazionale. Malagò, presidente della Federazione, aspetta una decisione che potrebbe cambiare il vertice del settore. La scelta di Maldini, ancora non comunicata, rappresenta un punto di svolta per la ristrutturazione del calcio italiano. La decisione avverrà entro pochi giorni, segnando un passaggio importante nel processo di rinnovamento del settore.
Questa che inizia oggi sarà una settimana decisiva per il futuro e la completa ristrutturazione del calcio italiano. Giovanni Malagò, eletto Presidente della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) lo scorso 22 giugno, ha già anticipato in Consiglio Federale come ogni momento sia quello buono, da qui a venerdì, per annunciare il nome del nuovo Direttore Tecnico della Nazionale Italiana. Una mossa strategica per dare un segnale immediato di cambiamento a tutto il movimento azzurro. La proposta a Paolo Maldini: i dettagli dell'offerta della FIGC. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come Malagò aspetti, con estrema trepidazione, una risposta definitiva da parte di Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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