È stato sviluppato un avatar con sembianze umane, volto e voce, progettato per fare compagnia agli anziani e aiutarli a mantenere viva la memoria. L’avatar è in grado di comprendere il dialetto locale, facilitando la comunicazione e offrendo supporto all’interno delle abitazioni. Questo strumento utilizza un algoritmo per interagire con gli utenti, cercando di ridurre la solitudine tra le persone anziane.

Un avatar dalle sembianze umane, con volto, voce e la straordinaria capacità di capire il dialetto per fare compagnia agli anziani e stimolarne la memoria fra le pareti domestiche. Si chiama ’Un Amico per Te’ ed è il nuovo assistente virtuale lanciato da International Care Company, gruppo con sede ad Agrate, quotato sul mercato azionario per le piccole e medie imprese e specializzato nei servizi di assistenza. La novità, presentata in questi giorni agli Insurtech Days 2026 - dove ha conquistato il premio speciale Ecosystem Impact Award - segna una svolta nell’applicazione pratica dell’ intelligenza artificiale alla economia della longevità.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nasce l’avatar ’amico’ degli anziani. Un algoritmo contro la solitudine

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