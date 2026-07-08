La Civitanovese ha annunciato la nascita di una nuova squadra. Il direttore sportivo ha dichiarato di ritrovare molti compagni di squadra e un ottimo staff tecnico. Mentre il ds lavora per formare la rosa della prossima stagione, alcuni calciatori della passata annata stanno lasciando il club. Le uscite sono in corso, con i giocatori che stanno trovando nuove destinazioni.

Tempi di uscite in casa Civitanovese. Mentre il ds Mauro Chiodini è a lavoro per costruire l’organico della nuova stagione, con il passare del tempo stanno trovando sistemazione i calciatori della scorsa annata sportiva. Dopo il passaggio di De Arriba all’Urbino e di Romero al Matelica, ieri il difensore Leon Sciarra è approdato alla Sangiustese dove potrebbe raggiungerlo anche il 2007 Andrea Pompili, mentre l’esterno d’attacco Leonardo Nacciarriti piace al Castelfidardo con Filippo Lorenzoni che invece vestirà la maglia della Jesina, mentre Mendes potrebbe restare nelle Marche al contrario di Sanchez che è destinato fuori regione. Per quanto riguarda i nuovi, l’attaccante Francesco Persiani si dice "felicissimo e carico" per la sua nuova avventura in rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nasce la nuova Civitanovese. Persiani: "Ritrovo molti compagni e un ottimo staff tecnico"

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