Napoli Rubano l’identità per comprare auto | Luca vittima di raggiro perde 20mila euro

Il sogno di iniziare una vita di coppia acquistando casa si è infranto a seguito di una truffa. Luca Vastarella è stato vittima di un raggiro che gli è costato 20mila euro di anticipo sull'acquisto di quella casa tanto agognata e l'etichetta di cattivo pagatore. Luca riceve una comunicazione di due rate non pagate di un finanziamento. E' da lì che si rende conto che c'è qualcosa che non va, non avendo mai chiesto alcun finanziamento. Facendo delle ricerche scopre che attraverso una riproduzione della sua patente, un truffatore ha chiesto e ottenuto un prestito per l'acquisto di un'auto, dal valore di 30mila euro, in una concessionafria in provincia di roma. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Clienti truffati dalla concessionaria, protesta a Bacoli

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