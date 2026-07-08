Napoli pronto il rinnovo ma non solo | la clamorosa ipotesi

Il capitano del Napoli ha firmato un rinnovo di contratto che lo lega alla squadra fino al 2029. Secondo quanto riportato, l’accordo estende la durata oltre la scadenza prevista inizialmente. La firma riguarda esclusivamente il prolungamento dell’accordo e non sono stati menzionati dettagli economici o clausole specifiche. La notizia è stata diffusa da fonti sportive e riguarda il giocatore che ricopre il ruolo di leader nel team.

Giovanni Di Lorenzo allunga il contratto fino al 2029: secondo Tuttosport, il capitano azzurro sigla l’accordo che lo lega definitivamente al progetto napoletano oltre la scadenza naturale prevista. Di Lorenzo: il rinnovo che chiude il ciclo. La permanenza di Di Lorenzo al Napoli non è più una questione aperta. Il club ha deciso di blindare il capitano dei due Scudetti con un prolungamento fino al 2029, trasformando quella che era una semplice scadenza contrattuale in un impegno strutturale. L’accordo è ai dettagli e rappresenta la volontà aziendale di mantenere saldo il nucleo vincente. L’ex Empoli ha incarnato il ruolo di leadership tattica e morale durante il ciclo di vittorie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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