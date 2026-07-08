Napoli Patrimonio rete Riprendiamoci la Città | Va revocata dopo parere Corte Conti
La rete Riprendiamoci la Città chiede di revocare la delibera che ha istituito Napoli Patrimonio, la società pubblica incaricata della gestione del patrimonio immobiliare del Comune. La richiesta arriva dopo il parere negativo espresso dalla Corte dei Conti. La delibera riguarda l’affidamento in house providing del servizio di gestione, manutenzione, valorizzazione e dismissione degli immobili comunali. La richiesta di revoca è stata avanzata in un contesto di contestazioni legali sulla validità dell’atto.
Tempo di lettura: 4 minuti Revocare la delibera di istituzione di Napoli Patrimonio, la spa a totale partecipazione pubblica indiretta per l’affidamento in house providing del servizio di gestione, manutenzione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. La richiesta al Consiglio comunale proviene dalla Rete Riprendiamoci la Città – Napoli Non Si Vende, sulla scorta del parere fornito dalla Sezione Regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti. Dall’insieme delle osservazioni contenute nella delibera n. 1752026 della magistratura contabile “si può ritenere più che opportuna una richiesta al Consiglio Comunale di revoca”, afferma la rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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