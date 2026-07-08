Napoli Patrimonio rete Riprendiamoci la Città | Va revocata dopo parere Corte Conti

Notizia in breve

La rete Riprendiamoci la Città chiede di revocare la delibera che ha istituito Napoli Patrimonio, la società pubblica incaricata della gestione del patrimonio immobiliare del Comune. La richiesta arriva dopo il parere negativo espresso dalla Corte dei Conti. La delibera riguarda l’affidamento in house providing del servizio di gestione, manutenzione, valorizzazione e dismissione degli immobili comunali. La richiesta di revoca è stata avanzata in un contesto di contestazioni legali sulla validità dell’atto.