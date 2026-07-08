Napoli il vice di Lorenzo lo porta il suo agente? Trattativa in Serie B

Un giovane terzino destro del Catanzaro, nato nel 2004, è al centro di un interesse da parte del Napoli e di altre squadre di Serie A. La trattativa riguarda il trasferimento in Serie B e coinvolge anche l’agente del giocatore, che avrebbe portato il suo assistito nel mirino del club partenopeo. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale accordo.

Costantino Favasuli finisce nel mirino del Napoli: il terzino destro classe 2004 del Catanzaro attira l’interesse degli azzurri e di altre big di Serie A. Favasuli al Napoli: la corsa si accende. Gli azzurri hanno individuato nel giovane esterno uno dei profili più interessanti per il mercato futuro. La stagione positiva con il Catanzaro ha attirato l’attenzione di diversi club: oltre al Napoli, anche il Cagliari valuta concretamente il suo profilo, mentre Atalanta e Torino lo hanno monitorato ripetutamente durante la scorsa annata. La competizione tra i club si fa già serrata, con le società di Serie A pronte a muoversi nei prossimi mesi. Costantino Favasuli durante la conferenza stampa con il Catanzaro La complicazione è la Fiorentina, ma il Napoli ha un vantaggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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