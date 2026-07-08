Il Museo Mitoraj ha registrato una media di circa 100 visitatori al giorno, con un picco di 200 visitatori sabato scorso. Finora sono state circa 3.000 le presenze complessive. Sono previste esposizioni di artisti internazionali, che arricchiranno il programma espositivo. L’affluenza iniziale risulta positiva e in crescita rispetto alle aspettative. La struttura ha già ospitato diverse mostre e si prepara a ulteriori eventi con artisti di fama internazionale.

Una media di 100 visitatori al giorno, con punte di 200 come avvenuto sabato scorso, per un totale di circa 3mila presenze e l’arrivo di mostre che coinvolgeranno altri artisti internazionali. Il bilancio del primo mese del Museo Mitoraj, inaugurato il 6 giugno, è stato fatto lunedì al "Caffè" della Versiliana anche come occasione per presentare la struttura al numeroso pubblico presente. Condotto da Fabrizio Diolaiuti, l’incontro ha visto Frank Boehm, direttore del museo, fare un excursus sulla genesi del volano culturale e artistico della Piccola Atene. "Il museo è in una posizione perfetta – dice – in quanto non disturba l’assetto del centro storico e consente di avere un approccio contemporaneo nel mostrare l’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo Mitoraj, primo bilancio ok. In media cento visitatori al giorno

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