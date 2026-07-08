Roberto Cominati ha inaugurato la rassegna pianistica Notturni presso i Musei nazionali del Vomero, nella Certosa di San Martino. La manifestazione si intitola “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero”. La cerimonia ha segnato l'inizio di una serie di eventi dedicati alla musica pianistica. L'apertura si è svolta con il concerto di Cominati, che ha coinvolto il pubblico presente.

“LE VOCI DI SOPRA: suoni e visioni dei Musei nazionali del Vomero”. Alla Certosa di San Martino Roberto Cominati inaugura la rassegna pianistica Notturni. Nel cartellone, accanto a Roberto Cominati, Giuseppe Andaloro e Gile Bae, celebri Maestri che si sono affermati sui palcoscenici di tutto il mondo, ci sono anche due giovani promesse: Elia Cecino e Sara Amoresano. Già premiati a livello internazionale, sono la testimonianza concreta di una delle missioni fondamentali di questa rassegna: dare visibilità ai talenti destinati a segnare il futuro della musica classica. Roberto Cominati sarà protagonista della serata inaugurale nel Cortile Monumentale della Certosa il 9 luglio, alle ore 20,30. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Musei nazionali del Vomero, alla Certosa di San Martino Roberto Cominati inaugura la rassegna pianistica Notturni

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