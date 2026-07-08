Un uomo di 56 anni, titolare di un negozio di abbigliamento, è deceduto. Dopo aver sospeso l’attività tre anni fa a causa di una malattia, ha affrontato il suo percorso con determinazione. La sua morte è avvenuta a Marina di Pietrasanta. La sua famiglia e i colleghi sono stati informati della scomparsa. La notizia è stata confermata dalle fonti vicine alla persona. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sui motivi del decesso.

Marina di Pietrasanta, 8 luglio 2026 – Tre anni fa aveva dovuto interrompere l’attività lavorativa dopo aver scoperto la malattia che ha affrontato con dignità e grande forza d’animo. Sapeva che non era facile, che la lotta era impari, ma non si è mai dato per vinto, sorretto fino all’ultimo dai familiari e dagli amici. Oggi purtroppo c’è stato il triste epilogo e il sorriso di Andrea Di Vita si è spento lasciando un vuoto nella comunità e nel commercio di Tonfano. Aveva 56 anni e abitava nella frazione Marinella, dove da sempre aveva vissuto la passione per un mestiere tramandato dalla famiglia. I nonni negli anni ’50 avevano avviato l’ emporio “Biagioni” nella centralissima via Versilia, successivamente passato di testimone ai genitori di Andrea e famoso per i bellissimi costumi che si potevano comprare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore a 56 anni Andrea Di Vita, era il titolare dell’abbigliamento ‘Biagioni’

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Teresa Gagliardi Radiostudiotre (@TeresaGagliard9) / Posts / X x.com

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