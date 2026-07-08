Varenna ha introdotto multe per i turisti che si mostrano a petto nudo o indossano solo il costume. Queste restrizioni sono state annunciate dal Comune e sono in vigore da inizio luglio. La notizia è stata pubblicata dal Guardian, un quotidiano britannico, che ha riportato le nuove regole e le sanzioni previste. La misura mira a regolamentare l’abbigliamento dei visitatori nel centro storico.

Varenna (Lecco), 8 luglio 2026 – Le multe per turisti a petto nudo o in costume introdotte da Varenna finiscono sul Guardian. Il noto tabloid inglese ha ripreso il caso della Piccola Perla che ha deciso introdurre nuove restrizioni per preservare l'aspetto del borgo e garantire un po' di tranquillità ai circa 650 residenti che vi abitano tutto l'anno e spesso sono costretti a fronteggiare il dilagare di turisti incuranti di ogni minima regola di buon gusto. CARDINI LECCO VARENNA = OVERTOURISM - GRUPPI DI TURISTI IN VISITA ALLA PERLA DEL LAGO Non stupisce più di tanto che la notizia abbia avuto ampio risalto nel Regno Unito: i turisti di sua maestà, infatti, sono tra i più assidui frequentatori della Perla del lago, secondi solo forse agli americani da anni attirati sul Lario dall’effetto Clooney. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe per i turisti a petto nudo o in costume: le restrizioni introdotte da Varenna finiscono sul Guardian

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Varenna Impone Divieti Estivi: Multe per i Turisti MaleducatiVarenna ha istituito divieti estivi con multe per i turisti che non rispettano le regole.

Vannacci e Cruciani show, a petto nudo sul palco e la dedica all’orafo che uccise i rapinatori: «Siamo tutti Mario Roggero» – Il videoDurante un evento al Teatro Comunale di Vicenza, Roberto Vannacci e Giuseppe Cruciani sono apparsi a petto nudo indossando una maglietta con la...

Temi più discussi: Cortina e le Dolomiti invase da turisti cafoni, più controlli tra boschi e sentieri. Infradito, pic-nic vietati, bagni proibiti e maleducazione: ora scattano le multe; Turisti cafoni a Cortina e alle Dolomiti: scattano le multe; ConfGuide analizza il fenomeno: Da anni segnalazioni e multe. Ma troppi rimangono impuniti; Naturismo, le multe non convincono. I turisti concordano. Basta il buon senso.

Come ottenere il permesso ZTL a Napoli per turisti: guida passo passoGuida completa per ottenere il permesso ZTL a Napoli per turisti: come richiederlo online costi orari ZTL esenzioni auto elettriche e parcheggi fuori ZTL. napolike.it

Basta turisti 'assaliti' a Capri, scattano multe fino a 500 euroMulte salate a Capri per chi 'assale' i turisti proponendo qualsiasi cosa, dai pasti alle gite in barca. Il comandante della Polizia municipale Daniele De Marini, ha pubblicato oggi il testo ... ansa.it