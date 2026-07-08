Movida non solo tutor nelle notti del fine settimana | varato il piano contro gli atti di vandalismo e l' aumento di reati

Da roma.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato approvato un piano speciale per contrastare vandalismo e reati durante le notti di movida. Le autorità hanno deciso di adottare una tolleranza zero sia per chi commette reati sia per chi danneggia proprietà pubbliche e private. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli nei quartieri più frequentati. Sono previste pattuglie aggiuntive e controlli più severi nei fine settimana.

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Tolleranza zero non solo per chi commette reati nelle notti della movida ma anche per chi si lascia andare ad atti di vandalismo. Un’azione a tutto campo quella delle forze dell’ordine, già da questo fine settimana, messa a punto ieri in Prefettura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Lamberto Giannini. Sarà quindi un weekend, che per i vertici della sicurezza inizierà tuttavia già domani sera, nel quale dunque la novità non sarà rappresentata soltanto dai sessanta tutor che dovrebbero entrare in servizio in diversi punti del I e del II Municipio, a supporto dei frequentatori della... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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