Movida non solo tutor nelle notti del fine settimana | varato il piano contro gli atti di vandalismo e l' aumento di reati

Notizia in breve

È stato approvato un piano speciale per contrastare vandalismo e reati durante le notti di movida. Le autorità hanno deciso di adottare una tolleranza zero sia per chi commette reati sia per chi danneggia proprietà pubbliche e private. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli nei quartieri più frequentati. Sono previste pattuglie aggiuntive e controlli più severi nei fine settimana.