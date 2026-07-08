Durante il Gran Premio di Assen, i piloti sapevano che avrebbero dovuto affrontare difficoltà e sofferenze, ma sono comunque riusciti a ottenere punti importanti per il campionato. In vista del prossimo evento in Germania, si prevede che la situazione potrebbe essere diversa, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura delle sfide previste. La gestione della gara ad Assen ha permesso di mantenere la classifica in corsa, nonostante le difficoltà incontrate.

"Ad Assen sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto stringere i denti e soffrire, ma siamo comunque riusciti a gestire la situazione e a portare a casa punti importanti per il Campionato. Qui al Sachsenring lo scenario è diverso: dal punto di vista fisico farò sicuramente fatica, ma la conformazione di questo tracciato richiede un minor dispendio di energie. Possiamo essere subito nella scia dei più veloci". Così il pilota della Ducati Marc Marquez presentando il Gp di Germania, ultimo appuntamento del motomondiale prima della pausa estiva, in programma questo fine settimana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - MotoGP, Marc Marquez: "Ad Assen sapevamo che avremmo sofferto, in Germania sarà diverso"

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