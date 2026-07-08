Morta Nanà la mamma napoletana protagonista di tanti video virali in Rete
È morta Nanà, nota come la “mamma napoletana” protagonista di numerosi video virali online. Il figlio, un creator, ha annunciato la scomparsa con un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla data esatta del decesso. Nanà era diventata nota per le sue apparizioni in contenuti digitali condivisi sui social network. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra gli utenti che seguivano i video.
L'annuncio del figlio Francesco Carrano, creator che proprio con la madre aveva pubblicato tanti video divenuti virali in Rete: "Grazie a tutti per l'affetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Yana Siayna - Mamma (Italian version) | Official Music Lyric Video
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