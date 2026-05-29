Neverness to Everness | Guida Completa alla pesca

In Neverness to Everness, la pesca rappresenta un metodo pratico per raccogliere risorse e completare collezioni. Non si tratta di un’attività ricreativa, ma di un mezzo fondamentale per ottenere materiali utili nel gioco. La pesca si svolge tra le missioni principali, offrendo un’opportunità di accumulare risorse senza interrompere le attività principali. La guida fornisce dettagli su come praticarla efficacemente, evidenziando il suo ruolo nel progresso e nell’equipaggiamento del giocatore.

La pesca in Neverness to Everness non è una semplice attività secondaria decorativa, ma uno dei sistemi più utili per ottenere risorse, completare raccolte e passare il tempo tra una missione principale e l’altra. Il minigioco diventa disponibile attraverso le attività cittadine di Hethereau, dopo aver progredito abbastanza nel sistema City Tycoon e aver sbloccato l’hobby legato a Sea Angler. Una volta attivata questa funzione, il giocatore può accedere agli spot di pesca dal menu dedicato agli hobby e iniziare a cercare i vari pesci presenti nelle diverse aree della città. Il funzionamento di base è semplice: bisogna scegliere uno spot, equipaggiare la canna da pesca, selezionare l’esca e lanciare la lenza. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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How to unlock Fishing FULL GUIDE Neverness to Everness (NTE)

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