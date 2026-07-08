‘Money Road’ cancellato dopo il record | perché non è nei palinsesti Sky

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante un aumento del 29% negli ascolti rispetto alla prima stagione, il programma ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’ non tornerà nei palinsesti di Sky.

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Milano, 8 luglio 2026 - Ascolti in crescita del 29% rispetto alla prima stagione, eppure ‘Money Road - Ogni tentazione ha un p rezzo’ non sarà rinnovato. Lo strategy game di Blu Yazmine condotto da Fabio Caressa e in onda su Sky, in streaming su Now e in chiaro su Tv8 non compare infatti nei palinsesti che sono stati presentati lunedì 6 luglio. Le motivazioni.. ‘Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo’ cancellato. Nell’offerta dell’azienda al pubblico si parla esplicitamente di ‘4 Hotel’, ‘Taste of Italy’, ‘Foodish’, ‘Gialappashow’, ‘X Factor’, ‘Masterchef Italia’, ‘4 Ristoranti’, ‘Cooking Grandmas’ e ‘Pechino Express’. Ma non dello strategy game delle tentazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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