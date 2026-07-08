Mondiali 2026 quarti di finale | tabellone calendario orari e dove vedere le partite in tv

Il 8 luglio 2026, a New York, si sono disputate le partite dei quarti di finale dei Mondiali. Il torneo, dopo gli ottavi, vede ancora in corsa otto nazionali. Sono in programma quattro incontri, con orari e date da definire, e saranno trasmessi in televisione. Le gare rappresentano la fase conclusiva prima delle semifinali e della finalissima.

New York, 8 luglio 2026 – I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda. Dopo gli ottavi di finale, il torneo è arrivato ai quarti, con otto Nazionali ancora in corsa per il titolo e quattro sfide che promettono spettacolo, tensione e notti da dentro o fuori. Il programma si apre con Francia-Marocco, remake ad alta intensità dopo la semifinale del 2022, e prosegue con Spagna-Belgio, una delle partite più attese del tabellone. Dall’altra parte del percorso spazio a Norvegia-Inghilterra, con il duello a distanza tra Haaland e Kane, e ad Argentina-Svizzera, sfida che mette di fronte i campioni del mondo in carica e una Svizzera tornata tra le prime otto dopo oltre 70 anni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Mondiale 2026: Ecco il tabellone dei sedicesimi!

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