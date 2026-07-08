Sono rimaste otto nazionali a contendersi la conquista della Coppa del Mondo. Oltre al prestigio, c’è anche una valida motivazione economica per vincere Francia, Marocco, Spagna, Belgio, Argentina, Svizzera, Inghilterra e Norvegia, queste le otto squadre rimaste a contendersi la Coppa del Mondo che sarà assegnata con la finale di domenica 19 luglio a New York. – calciomercato.it (foto Ansa) Il cammino verso il MetLife Stadium comincerà per tutte dai quarti di finale in programma da giovedì 9 a domenica 12 luglio. Si comincia con Francia-Marocco, seguita da Spagna-Belgio, Inghilterra-Norvegia e, infine, Argentina-Svizzera. Quattro match che decreteranno le qualificate alle semifinali, un traguardo che oltre al prestigio di un grande risultato garantisce a ognuna delle quattro nazionali qualificate anche un notevole premio in denaro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Mondiali 2026, quanto vale la qualificazione in semifinale: il premio è decisamente invitante

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Playoff Mondiali, la gol collection delle semifinali

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