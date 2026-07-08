Mondiali 2026 Ma che Mondiale hai visto? | LIVE il commento degli ottavi su Juventusnews24 – VIDEO

Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, il commento in diretta è stato trasmesso su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi, Marco Baridon, Andrea Bargione e Giuseppe Colicchia. La trasmissione ha commentato le partite disputate, con interventi e analisi in tempo reale. Sono stati discussi i risultati e le azioni più significative, senza approfondimenti o opinioni personali. La diretta ha coperto gli eventi principali della fase a eliminazione diretta del torneo.

di Marco Baridon Mondiali 2026, “Ma che Mondiale hai visto?”: LIVE il commento degli ottavi su con Chiara Aleati, Paolo Rossi, Marco Baridon, Andrea Bargione e Giuseppe Colicchia. Sono andati in scena gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e l’appuntamento, ora, si sposta con l’analisi. È LIVE, infatti, il dopo-gare sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Marco Baridon, Andrea Bargione, Giuseppe Colicchia e Francesco Calabrò. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che hanno fatto i bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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