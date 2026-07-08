Mondiali 2026 Colombia ko ai rigori | Svizzera ai quarti
La Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale dopo oltre 70 anni. La partita si è conclusa 0-0 e si è decisa ai calci di rigore con il punteggio di 4-3. Akanji ha sbagliato il suo tiro alto, mentre la Colombia ha commesso errori decisivi: Sanchez ha colpito la traversa e Hernandez ha sbagliato il tiro parato dal portiere svizzero.
Dopo oltre 70 anni la Svizzera raggiunge i quarti di finale di un Mondiale di calcio grazie alla vittoria ai rigori contro la Colombia (4-3). Akanji sbaglia tirando alto, ma gli errori di Davinson Sanchez, che trova la traversa, e del Cucho Hernandez, parato, condannano la Colombia dopo un match bloccato sullo 0-0. La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954 e affronterà ora l’Argentina di Messi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??Nati Men (@swissnatimen) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 al 120esimo e passa il turno
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Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Svizzera ai quarti, eliminata la Colombia ai rigori!La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026, dopo aver vinto ai rigori contro la Colombia.
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Svizzera, è qui la festa? Per la prima volta dopo 72 anni, la nostra nazionale vola ai quarti di un Mondiale. Colombia battuta ai rigori, e in Ticino si scatena una festa infinita! #corrieredelticino #cdt #mondiali2026 #switzerland facebook
?La Svizzera batte la Colombia 4-3 dopo i rigori (0-0 al 120') e si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali, dove affronterà l'Argentina. A Vancouver, il rigore decisivo per gli svizzeri lo segna Vargas. x.com
Mondiali: Colombia ko ai rigori, la Svizzera va ai quartiAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it
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