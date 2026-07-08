Mondiali 2026 Colombia ko ai rigori | Svizzera ai quarti

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale dopo oltre 70 anni. La partita si è conclusa 0-0 e si è decisa ai calci di rigore con il punteggio di 4-3. Akanji ha sbagliato il suo tiro alto, mentre la Colombia ha commesso errori decisivi: Sanchez ha colpito la traversa e Hernandez ha sbagliato il tiro parato dal portiere svizzero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo oltre 70 anni la Svizzera raggiunge i quarti di finale di un Mondiale di calcio grazie alla vittoria ai rigori contro la  Colombia  (4-3). Akanji sbaglia tirando alto, ma gli errori di Davinson Sanchez, che trova la traversa, e del Cucho Hernandez, parato, condannano la Colombia dopo un match bloccato sullo 0-0. La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954 e affronterà ora l’Argentina di Messi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da??Nati Men (@swissnatimen) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali 2026 colombia ko ai rigori svizzera ai quarti
© Lapresse.it - Mondiali 2026, Colombia ko ai rigori: Svizzera ai quarti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 al 120esimo e passa il turno

Video Mondiali 2026: la Svizzera supera la Colombia ai rigori dopo lo 0-0 al 120esimo e passa il turno

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia ko ai rigoriLa Svizzera torna ai quarti di finale ai Mondiali dopo 72 anni, battendo la Colombia ai rigori.

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Svizzera ai quarti, eliminata la Colombia ai rigori!La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026, dopo aver vinto ai rigori contro la Colombia.

Temi più discussi: Mondiali 2026: la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia ko ai rigori; Mondiali 2026, Colombia ko ai rigori: Svizzera ai quarti; Mondiali: Colombia ko ai rigori, la Svizzera va ai quarti; Colombia agli ottavi, Ghana ko 1-0 a Kansas City.

mondiali 2026 colombia koMondiali: Colombia ko ai rigori, la Svizzera va ai quartiAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it

mondiali 2026 colombia koLa Colombia elimina il Ghana e raggiunge la Svizzera a Vancouver(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Meno di un quarto d'ora per passare in vantaggio, un'intera partita per mancare il colpo del ko. Poco importa, l'obiettivo è raggiunto e la Colombia completa il quadro delle 16 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web