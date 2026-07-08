Mondiali 2026 Colombia ko ai rigori | Svizzera ai quarti

Notizia in breve

La Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori, qualificandosi per i quarti di finale del Mondiale dopo oltre 70 anni. La partita si è conclusa 0-0 e si è decisa ai calci di rigore con il punteggio di 4-3. Akanji ha sbagliato il suo tiro alto, mentre la Colombia ha commesso errori decisivi: Sanchez ha colpito la traversa e Hernandez ha sbagliato il tiro parato dal portiere svizzero.