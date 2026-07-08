Nella giornata di lunedì 6 luglio, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli hanno vinto i loro ottavi di finale a Wimbledon 2026. La puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport e condotta da Dario Puppo, ha analizzato le prestazioni dei due giocatori. Tra gli ospiti, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco hanno commentato le potenzialità di Paolini, sottolineando che, se riuscisse a mettere insieme tutte le sue qualità, potrebbe entrare tra le prime cinque del mondo.

Le vittorie ottenute nella giornata di lunedì 6 luglio da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli in occasione dei rispettivi ottavi di finale nel torneo di Wimbledon 2026 sono state al centro dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Paolini parte alla grandissima, poi non può tenere quel tipo di standard. Eala è speciale in risposta, ha un timing pazzesco sia di diritto sia di rovescio. Nel secondo set sono tornati gli alti e bassi di Jasmine. Eala gioca molto bene, è una bella tigre, però ha dei limiti tennistici ancora evidenti, soprattutto al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco sicuro: “Se Paolini mette tutto insieme, il potenziale è da prime 3-5 del mondo. Deve convincersene”

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