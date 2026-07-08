Un giovane di 21 anni, residente in un centro di accoglienza vicino a Mantova, è stato arrestato con l’accusa di aver molestato, picchiato e derubato due ventenni in un mese. L’uomo è stato portato in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le aggressioni sono state di natura violenta e hanno coinvolto le vittime in diverse occasioni. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sui fatti.

Due aggressioni sessuali e violente in un mese: è questa l’accusa per un cittadino del Bangladesh di 21 anni residente in un centro di accoglienza dell’hinterland di Mantova, che ora si trova recluso a disposizione del giudice. Per rintracciarlo è stato fondamentale l’utilizzo dell’applicazione Dov’è di Apple, che ha localizzato il telefono rubato nel centro di accoglienza, anche se lui non si trovava lì in quel momento. La prima aggressione risale al 18 maggio, in una zona semiperiferica di Mantova, dove lo straniero ha intercettato la sua vittima, una 29enne. La donna sarebbe stata fermata dal bengalese con la scusa di ottenere informazioni stradali; una volta fermata, la vittima è stata fatta oggetto di palpeggiamenti e di molestie pesanti, spinta a terra e spogliata dall’uomo con l’obiettivo di abusarla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Molesta, picchia e deruba due ventenni a Mantova: in carcere 21enne bengalese

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