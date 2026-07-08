Mobilità sostenibile ecco la svolta Arrivano le colonnine elettriche

Il Comune ha installato una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tutte le frazioni. Le nuove infrastrutture consentiranno di ricaricare le auto elettriche sul territorio comunale. La distribuzione delle colonnine si estende su diverse aree, facilitando l’uso di veicoli a basso impatto ambientale. La rete di ricarica sarà accessibile ai proprietari di auto elettriche, migliorando la mobilità sostenibile nella zona. La realizzazione è parte di un progetto comunale per promuovere la mobilità elettrica.

Il Comune si dota di una rete di colonnine elettriche in tutte le frazioni. Presto le auto elettriche potranno essere ricaricate direttamente in piazza grazie a un accordo siglato con Enel X Way e Be Charge con il quale Barberino Tavarnelle avrà una decina di colonnine di tipo "quick", pensate per garantire ricariche rapide, intelligenti e interoperabili sia per le auto elettriche sia per i motorini. L’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo di intesa con entrambe le società per arrivare alla realizzazione della rete di infrastrutture e la gestione del servizio. Le postazioni, alcune già installate e altre in fase di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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