Poste italiane per la mobilità sostenibile | oltre 3.200 le colonnine di ricarica già installate nei piccoli centri
Oltre 3.200 colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono state installate da Poste Italiane in piccoli centri nell’ambito del Progetto Polis. L’iniziativa mira a portare servizi pubblici in circa 7.000 uffici postali situati in comuni con meno di 15.000 abitanti, facilitando la transizione ecologica e digitale. La rete di punti di ricarica si trova principalmente in aree meno popolate, contribuendo alla mobilità sostenibile nelle zone rurali e periferiche.
Arezzo, 6 luglio 2026 – Sono già più di 3.200 le colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis, che ha l’obiettivo di portare i servizi della Pubblica amministrazione in circa 7 mila uffici postali nei centri con meno di 15 mila abitanti e agevolare la transizione ecologica e digitale. L’iniziativa fa parte delle politiche mobilità sostenibile e prevede, entro il 2026, l’installazione di 5 mila stazioni di ricarica in circa 3.500 Comuni, sia nei parcheggi di Poste Italiane che nelle aree pubbliche. Le colonnine sono dislocate lungo tutta Italia, con una distribuzione diffusa per il 35% al Nord, il 20% al Centro, il 30% al Sud e il 15% sulle isole, e quelle attualmente allacciate sono circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oltre 3.200 colonnine ricarica già installate in piccoli centri per mobilità sostenibile
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