Un uomo di 66 anni è stato condannato per aver minacciato un parroco e perseguitato, cercando anche di ottenere denaro per acquistare droga. Il parroco aveva tentato di far capire all’uomo che il suo comportamento era pericoloso, ma senza successo. Alla fine, ha deciso di denunciare e la polizia è intervenuta, arrestando l’uomo.

Modena, 8 luglio 2026 – Aveva cercato di fargli capire in ogni modo che il suo comportamento era scorretto, pericoloso e che rischiava conseguenze. Alla fine, temendo per la propria incolumità si era visto costretto a denunciare e la polizia era subito arrivata sul posto, arrestando il persecutore. È stato condannato ieri a un anno e quattro mesi il 66enne accusato di stalking nei confronti di un parroco della Crocetta. La pubblica accusa – pm Graziano – aveva chiesto la medesima pena. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la revoca del carcere con divieto di avvicinarsi alla persona offesa per 1000 metri. “Il mio assistito ha capito il proprio errore e vorrebbe seguire un percorso terapeutico in comunità”, afferma il suo legale, avvocato Giorgio Pelliciardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce al parroco, stalker di 66 anni condannato: “Voleva denaro per la droga”

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