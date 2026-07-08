Tra febbraio e aprile 2023, un ristoratore milanese ha ricevuto due bollette dell’acqua per un totale di 134 mila euro. La prima, a febbraio, di 105 mila euro, la seconda, ad aprile, di 29 mila. Il proprietario dei due locali è stato condannato a pagare questa somma perché il giudice ha stabilito che non aveva vigilato sulle perdite dell’impianto idrico.

Tra febbraio e aprile del 2023 un imprenditore milanese, proprietario di due ristoranti, si è visto recapitare due bollette dell'acqua per un totale di 134mila euro, la prima a febbraio di 105mila e la seconda ad aprile di 29mila. Nei giorni scorsi la giudice Francesca Avancini, dell'undicesima sezione civile del Tribunale di Milano, ha rigettato il suo ricorso, condannandolo anche a 14mila euro di spese legali. La sentenza affronta il caso di una maxi-bolletta dell'acqua contestata dall'imprenditore e che aveva ricevuto dalla società che in quegli anni gestiva il sistema idrico milanese. Si tratta di un picco di consumi decisamente anomalo ma il giudice ha stabilito che l'importo è interamente dovuto dal cliente alla società, applicando una regola logica e giuridica lineare. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, ristoratore condannato a pagare 134 mila euro per due bollette dell'acqua: «Non ha vigilato sulle perdite dell'impianto»

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