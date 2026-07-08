Milano Mio figlio ucciso da un poliziotto fuori servizio ubriaco In tanti alla guida con superficialità

Un genitore denuncia che il proprio figlio è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio, accusato di essere ubriaco al momento dell’incidente. La famiglia afferma che il poliziotto non ha mai chiesto scusa, a quasi un anno dalla tragedia. Nel frattempo, si segnala un aumento di persone alla guida con superficialità, molte delle quali sotto l’effetto di alcol. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte della comunità locale.

«Mio figlio è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio. Una persona che avrebbe dovuto difendere i cittadini, ma che ancora oggi, a distanza di quasi un anno dalla tragedia, non ci ha mai chiesto scusa». Ogni giorno Eva Kulinowska torna in via Porpora, all’altezza di via Ingegnoli, nel cuore del Casoretto. Si ferma davanti a quel palo ricoperto di fotografie, fiori e messaggi lasciati per ricordare suo figlio Matteo «Baro» Barone, morto a 25 anni. Un piccolo altare di strada diventato il luogo del dolore, ma anche il punto in cui Matteo continua a vivere nella memoria di chi lo ha amato. È passato quasi un anno dalla notte del 6 settembre 2025, quando il ragazzo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, a poco più di un centinaio metri da casa, al rientro da una serata con gli amici. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Milano, ucciso da poliziotto durante controllo antidroga. Agente: Ho avuto paura

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