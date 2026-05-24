Finisce fuori strada con l' auto | alla guida ubriaco e con patente scaduta Denunciato dai carabinieri

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver perso il controllo dell'auto e finito fuori strada durante la notte. È stato trovato alla guida in stato di ebbrezza e con la patente scaduta. Nessun altro veicolo coinvolto nell'incidente. L’uomo è stato sottoposto ai controlli e la sua auto è stata sequestrata. I Carabinieri hanno anche contestato le violazioni legate allo stato di ebbrezza e alla validità della patente.

Un incidente stradale autonomo nel cuore della notte ha portato alla denuncia di un 39enne napoletano sorpreso dai Carabinieri alla guida in stato di ebbrezza e con patente scaduta.L’episodio si è verificato nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio messo in campo dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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