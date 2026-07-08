Milano i giudici disarmano la polizia | Non si arresta con la forza

In diverse città italiane, le sentenze dei tribunali hanno stabilito che le forze dell’ordine non possono arrestare con la forza. Le decisioni giudiziarie hanno contestato le modalità di intervento delle forze dell’ordine, evidenziando che l’arresto non può essere effettuato senza rispettare le procedure legali previste. Questa tendenza riguarda sia casi a Milano che a Torino, e rappresenta un cambio di prospettiva rispetto alle pratiche precedenti.

Ci sono sentenze che finiscono per ribaltare completamente la prospettiva. È la settimana in cui, da Milano a Torino, si fa i conti con una magistratura che non si limita ad assolvere degli imputati, ma finisce per mettere sotto accusa l’operato delle forze dell’ordine. È il caso della decisione del Tribunale di Milano sugli scontri avvenuti nell’ottobre 2025 davanti al Gibus Cafè di viale Tunisia. I sei imputati, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante il tumultuoso arresto del gestore del locale, sono stati assolti. E nelle motivazioni i giudici non si limitano a ritenere insufficienti le prove raccolte dalla Procura, ma rivolgono pesanti considerazioni ai quattro agenti intervenuti quella notte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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